На выходных на дорогах страны выявили 2300 нарушителей ПДД

На выходных на дорогах страны выявили 2300 нарушителей ПДД

Безопасность на трассах в субботу и воскресенье обеспечивали около 1100 патрульных. 

В указанный период 2300 водителей попались на различных нарушениях ПДД: 40 сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 1281 превысили максимально допустимую скорость движения, 442 не пристегнулись, 62 не уступили дорогу пешеходам.

В то же время за переход дороги в неположенных местах были оштрафованы 48 человек.

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