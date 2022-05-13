На выходных движение на участке в центре столицы временно приостановят: как будет ездить общественный транспорт

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Столичная примария сообщает, что в эти выходные, 14 и 15 мая, с 09:00 до 22:00 будет перекрыто движение на проспекте Штефана чел Маре, в периметре улиц М. Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвящённым Дню Европы.

Общественный транспорт, пересекающий площадь Великого национального собрания, будет перенаправлен на прилегающие улицы:

В направлении сектора Ботаника троллейбусы и автобусы будут следовать по следующему маршруту: проспект Штефана чел Маре – улица М. Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – проспект Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

троллейбусы и автобусы будут следовать по следующему маршруту: проспект Штефана чел Маре – улица М. Г. Бэнулеску-Бодони – 31 Августа – А. Пушкина – проспект Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. В направлении сектора Буюканы: троллейбусы будут курсировать по улице Букурешть, а автобусы – по проспекту Штефана чел Маре – А. Пушкина – Александру чел Бун – М. Г. Бэнулеску-Бодони – проспекту Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

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