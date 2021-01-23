На выходные в Молдове будет тепло, но дождливо

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Дождливая тёплая погода ожидается в Молдове на эти выходные.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 23 января, по всей стране ожидается температура от 6 до 11 градусов тепла днем ​​и от минус 3 до плюс 2 градусов ночью. Ожидается переменная облачность, но в основном дни будут солнечными, передаёт moldpres.md.

Еще теплее будет в воскресенье, когда ночью во всех регионах страны столбики термометров не опустятся ниже 0 градусов. А днём воздух прогреется до +6..+11 градусов. На следующий день по всей стране ожидаются дожди и пониженное атмосферное давление.

Специалисты констатируют, что количество осадков, выпавших в январе на территории страны, обычно составляет 22-41 мм, а количество дней с осадками – от 10 до 15. Максимальное количество осадков в январе за весь период инструментальных наблюдений достигал 216 мм (Кэрпинень, 1966 г.), а суточный – 55 мм (Кагул, 1966 г.).

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