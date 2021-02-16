На встрече Санду с врачами журналистов выставили за дверь (ВИДЕО)

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Майя Санду не разрешила журналистам присутствовать на своей встрече с врачами в Сороках. Медицинским работникам не позволили задавать вопросы Санду до тех пор, пока представители СМИ не покинули помещение.

Свою просьбу покинуть зал Санду мотивировала тем, что “врачи чувствуют себя некомфортно”, пишет actualitati.md.

– Прессе запретили снимать полную встречу президента Майи Санду с врачами в Сороках на том основании, что из-за нашего присутствия врачи запуганы и не могут свободно говорить, – пишет Observatorul de Nord.

Отметим, что ранее Санду обещала, что всегда будет открытой для журналистов. Ранее президент провела несколько брифингов для прессы, не разрешив представителям СМИ задать ей вопросы.

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