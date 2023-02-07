На волне Славы

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Славич Мороз – о музыкальных университетах, дуэте и творческом зуде

Любовь Чегаровская, info@aif.md

Республика Молдова богата талантливыми людьми. Одним артистам хватает простора для творчества на родной земле, а другим для полного раскрытия таланта нужны бóльшие возможности. В числе таких исполнителей – и наш соотечественник, певец и композитор Славич Мороз.

ДОСЬЕ

Славич Мороз родился в г. Комрате в Молдавии, в настоящее время проживает в Подмосковье. Окончил факультет журналистики МолдГУ. Автор и исполнитель песен в разных стилях и направлениях: от шансона до танцевальной музыки. Финалист национального отбора Евровидение-2009 в РМ. Призёр и лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей. С 2010 г. выступает в дуэте с российской певицей Юлией Моргоевой. В 2014 г. дуэт Славич и Юлия занял I-е место в фестивале русской песни «Радио Столица – 2014» с авторскими песнями «Осенняя Москва» и «Сто дорог». В 2018 г. дуэт признан лучшим дуэтом проекта «О чём поёт страна» на канале «Шансон ТВ». У Славича и Юлии – огромное число номинаций и дипломов. Артисты активно занимаются благотворительностью, проводят бесплатные концерты для людей с ограниченными возможностями и для детей-сирот.

Артист делает себя сам

– Te salut, Славич! Рада пообщаться с однокурсником, который успешно продвигает имидж Молдовы за её пределами. Ты окончил факультет журналистики Молдавского госуниверситета, но свою жизнь связал с музыкой. Нравится ли тебе то, чем занимаешься? Задумывался ли, каким был бы, если пошёл бы по журналистской тропе? А вообще, пригодились ли тебе в жизни знания, полученные в университете?

– Конечно же, нравится! «Труд по обязанности – это работа, а работа по склонности – это досуг», как говаривал обожаемый мною писатель Бернард Шоу. Знаешь, а ведь писать песни и статьи – родственные занятия. Факультет журналистики дал мне многое в плане культуры письма и этики. Такой объём литературы, который я осилил за время учёбы в универе, вызывает до сих пор у меня творческий зуд. Я продолжаю писать рассказы, стихи и песни. Кстати, мой рассказ на музыкальную тему «Лёнька-барабанщик» был опубликован в журнале Союза московских писателей «Кольцо А».

– Петь ты любил всегда. Ты и гитара в студенческие годы были неразлучны. Игре на этом инструменте научил тебя наш однокурсник Василий Бучковский? Были ли ещё какие-то курсы, музыкальная школа, или всё твоё мастерство – это результат самообразования, усидчивости, упорства?

– Была и музыкальная школа по классу баяна, и курсы актёрского и сценического мастерства. Но скажу по секрету всему свету, что артист делает себя сам. Самообразование – это когда ты слушаешь записи матёрых артистов не только ради кайфа, но и чтобы впитать дух большой эстрады, подглядеть какие-то фишки, секреты. А потом репетиции, МНОГО РЕПЕТИЦИЙ, желательно с живыми музыкантами! И, конечно же, сольные концерты, на которые я шёл в самом начале карьеры, весьма рискуя, – ведь неопытному артисту не так просто было вот так сразу остаться один на один с публикой… Сольные концерты – это мои музыкальные университеты.

Эстрада кишит самодеятельностью

– Как считаешь, обязательно ли музыкальное образование, чтобы быть исполнителем?

– Да, на мой взгляд, обязательно. Или хотя бы смежные специальности иметь в багаже – актёрское, цирковое, журналистское… Ведь никому в голову не приходит доверять свою жизнь хирургу-любителю, правда? Но эстрада кишит самодеятельностью. Радио и телеэфир забиты «творчеством» графоманов. Я уж молчу про имейлы редакторов радиостанций. Они переполнены всякой мутью. Из-за этого профессиональным авторам подчас не пробиться… Ведь какой нормальный человек будет прослушивать тьму самодеятельных песенок, чтоб отыскать что-то стоящее?

– Помнишь, когда ты впервые осознал, что сделал правильный выбор, посвятив себя музыке?

– Помню, как отец водрузил меня, пятилетнего, на табуретку и сказал торжественно: «Ну что, сына, пой, теперь ты – артист!». И я спел для гостей в тот памятный вечер «От зари до зари» и «Не плачь, девчонка, пройдут дожди!». Гости кричали: «Браво!» Может зря кричали? Сейчас бы занимался нормальным бизнесом (смеётся).

– Как ты пишешь свои песни? Это озарение – и быстро нужно записать, или это постепенный процесс, рождение слов и музыки в муках?

– По-разному. Но, как правило, чтобы избавиться от творческого зуда. Написал песню или стихи – и живу себе спокойно дальше какое-то время. Впрочем, песню «Твои огромные глаза» я писал целый год. Ну, не сидел вот так за столом и творил всё это время, а просто вначале придумал один куплет, а через год дописал остальное…

Как сольные артисты – мы соперники, а в дуэте мы умеем уступать друг другу. Без этого нельзя. Если в дуэте кто-то тянет одеяло на себя, получится, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку.

Песни – как дети

– Есть ли у тебя любимая песня в репертуаре?

– Это песня «От зари до зари», которую мы с Юлией поём практически на всех концертах. А если из своих, авторских, то песни «Дорога к тебе» и «Iubirea ne-a învins», «Noaptea de argint» (в русской версии «Зимний блюз»), «O fata cu părul de aur», «Ты моя осенняя». Песни, как дети, разве можно кого-то больше любить?

– А у зрителей какая песня пользуется наибольшей популярностью? Есть песни-миллионники, которые набрали наибольшее количество просмотров на интернет-платформах в соцсетях?

– Да, безусловно. Девять миллионов просмотров на сайте «Одноклассники» набрала песня на мои стихи «Тройка мчится». Это ремейк известной во всём мире песни «Sanie cu zurgălăi». Рад, что 99% откликов восторженные! Есть, конечно, и критика, но куда без неё? Что-то вроде: «своей аранжировкой вы испортили песню», или «нельзя петь эту песню на других языках»! Но, позвольте, Эдит Пиаф пела её на французском. Надо же молдавские напевы и ритмы нести по миру… Почти два миллиона просмотров набрала авторская песня нашего дуэта «Сто дорог». Мы её написали по дороге в Молдову из Москвы. Теперь вот песня, написанная совместно с поэтом Владимиром Маркиным «В Подмосковье», набирает на Ютубе миллионы просмотров и даже попала в хит-парад «Сто хитов российской музыки Ютуба»! Наши авторские песни принесли нам победы на музыкальных конкурсах. В 2018 году мы получили диплом «Лучший дуэт проекта «О чём поёт страна» на канале «Шансон ТВ».

«Радио Алла» их связало

– С 2010 года ты выступаешь в дуэте с Юлией Моргоевой, тогда ещё под сценическим именем Юлия Приз. Где пересеклись дорожки темпераментного Славича родом с юга Молдовы и талантливой певицы, уроженки Москвы?

– Можно сказать, что нас познакомила Алла Борисовна Пугачёва! Так получилось, что мы оба отправили свои авторские песни на «Радио Алла». Пугачёва в 2009 году проводила конкурс «Алла ищет таланты». И вот наши песни попали в финал конкурса. А для участников конкурса сотрудники радиостанции создали специальный музыкальный сайт «Муздепо», где я и нашёл профиль певицы Юлии. Она значилась среди лидеров исполнителей джаза. Зашёл на её страницу, послушал «Вечную любовь» на французском и песню «Нежность» – и был сражён наповал. Написал коротко «Здоровски». А через два дня обнаружил на своей странице огромный её комментарий с разбором моих песен… И понеслось…

– Вы – соперники в профессии или равноправные участники дуэта?

– Как сольные артисты – мы соперники, а в дуэте мы умеем уступать друг другу. Без этого нельзя. Если в дуэте кто-то тянет одеяло на себя, получится, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Впрочем, это уже трио получается.

– Кто из вас больней всего реагирует на критику?

– Если критика заслужена, то она и ранит. А если это наговор, то и обращать внимания не стоит… Понимаешь ли, в нашем дуэте есть некое разделение: Юлия – главный эксперт по музыкальной части, я – по поэтической. За хрупкими плечами Юлии – музыкальное училище имени Гнесиных (хоровое дирижирование) и МГУКИ (эстрадно-джазовый вокал, класс народной артистки РФ Нани Брегвадзе). Кроме того, она победила на конкурсе исполнителей русского романса «Большая Романсиада-2018». В общем, с ней спорить я и не пытаюсь. Но делаю всё по-своему (улыбается).

– Как вы готовитесь к выступлению? Выход на сцену – это уже полное спокойствие или всегда присутствует какое-то волнение?

– Юлия репетирует до изнеможения, доводя каждую буковку и нотку до совершенства. Я в этом плане более ленив. И, порой, трачу слишком много времени на продвижение наших песен в соцсетях и на поиски новых выступлений… Волнение, конечно же, есть до сих пор. Но всё проходит, когда выходишь на сцену! Бывало, и радикулит проходил на сцене!

Широкий жанровый диапазон

– Ваш жанровый диапазон сейчас включает…

– Эстрадные песни советской эпохи, зарубежные хиты на 10 языках. Юлия, к примеру, чудесно поёт песни прославленных Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Ив Монтана… Мне же не чужды песни из репертуара Дана Спэтару, Хулио Иглесиаса, Адриано Челентано, Иона Суручану… Это классика… И, конечно же, мы поём в концертах свои авторские песни и романсы, а также молдавские народные, такие как «Иоане», «Ионел» и т.д. Мы частенько радуем песнями на самом музыкальном и солнечно-виноградном языке молдавскую диаспору в Москве и в других городах России.

– Недавно в соцсетях увидела запись выступления вашего дуэта на ТВЦ в программе «СССР – 100 лет», где вы исполняли на русском языке песню, известную у нас под названием Sanie cu zurgălăi. Вы также были участниками передачи «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия». Сейчас многие ругают советское время, даже кто не жил в те времена. У тебя какие воспоминания остались о том периоде твоей жизни?

– Конечно же, воспоминания разные. Но в основном – тёплые и трепетные. О своём бурном советском прошлом я написал и озвучил рассказы «Как я сорвал спектакль московского театра» и «Лёнька-барабанщик». Их можно послушать в моей озвучке в Ютубе.

Сольники и поклонники

– Как формируется график ваших выступлений? На каких мероприятиях выступаете?

К сожалению, в последнее время с выступлениями нет никакой определённости. Могут позвонить за неделю и пригласить отработать концерт в филармоническом зале, как это было, например, в декабре в Якутске, на краю земли… Бывает, поём и на торжествах. Слава Богу, у людей случаются в семьях праздники. Кроме того, часто выступаем в дни различных городов России… Но в основном наш бюджет формируется из сольников в концертных залах. Мы рады, что публика ценит наш вклад в культуру и посещает наши сольные концерты. Из очень приятных воспоминаний – аншлаговые концерты в большом зале Дома учёных Москвы, в Ижевской, Вологодской и Свердловской филармониях. Причём в Свердловской филармонии было два концерта подряд – в больших залах Екатеринбурга и Асбеста. И на оба билеты были проданы за три недели до концертов. Там мы показывали программу «Из Москвы в Париж». Юлия исполняла хиты французского шансона, а мне довелось спеть свои авторские романсы. Фрагменты есть в Ютубе. Приглашаю читателей посмотреть-послушать на досуге и поддержать земляка откликами!

– Есть ли фан-клуб, обратная связь с поклонницами дуэта, может, какие-то встречи специальные проводятся вами для них?

– Общения в соцсетях с поклонниками хватает с избытком. Впрочем, многие из них это уже больше, чем просто поклонники. Чудесные, отзывчивые друзья! Кроме того, проводим после Нового года танцевальный концерт в одном из клубов Москвы специально для самого тесного круга.

– Какое выступление больше всего запомнилось? Самый необычный подарок от поклонников?

– Нам часто дарят на концертах банки с мёдом, вареньем, напитки, духи… Помню, на первом нашем совместном концерте в апреле 2010 года в г. Химки было в зале всего-то человек 150, но каждый второй принёс по букету цветов, так что для них пришлось заказывать отдельное такси. Приятно было, конечно, тем более что на концерт приехали поклонники из разных городов не только России, но и Молдавии, Украины… Тёплые воспоминания.

– Славич, кто твой самый главный учитель в жизни?

– Бесспорно, это мама.

– Обожаю песню «А дождик льёт…» (Şi afară plouă, plouă) в исполнении вашего дуэта. Автор музыки и слов – знаменитая румынская певица с русскими корнями Марина Войка. Впервые она прозвучала где-то лет 11–12 назад. Вы тогда тесно сотрудничали с певицей. Сейчас поддерживаете связи, может, советуетесь по каким-то вопросам? Нет ли в планах продолжения сотрудничества?

– Да, конечно, мы общаемся с Мариной Войка. Можно сказать, что она – мой музыкальный наставник. Я горжусь дружбой с Мариной! Это невероятно добрый и светлый человек, талантище. Личность! …Знаете, недавно мы пели в передаче «Хорошие песни» на федеральном российском канале, а Марина смотрела нас по спутниковому ТВ в Румынии. Нас завалили приятными откликами через мобильные приложения, но её был самым долгожданным и приятным – «Отличная передача и вы были лучшими! Браво!»

– Как вам нравится проводить своё свободное время?

– Мы бы предпочли, чтобы свободного времени было как можно меньше, ведь жизнь коротка и хочется успеть сделать как можно больше хорошего! А вообще, оба любим спорт, фитнес, прогулки и путешествия.