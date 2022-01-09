На Виадуке упали 2 столба. Образовалась пробка, общественный транспорт перенаправлен

На Виадуке упали 2 столба. Образовалась пробка, общественный транспорт перенаправлен

Инцидент произошёл сегодня днём. В результате некоторые маршруты троллейбусов были перенаправлены. 

№2: с бульвара Штефана чел Маре по бульварам Константина Негруцци, Юрия Гагарина, Дечебал, Траян и далее по установленному маршруту. 

№17: с бульвара Траян по бульвару Дечебал до Железнодорожного вокзала. 

№22: с бульвара Штефана чел Маре по бульварам Константина Негруцци, Юрия Гагарина, Дечебал, Траян. Обратно – по этому же маршруту. 

Гражданам приносят извинения за причинённые неудобства, а водителей просят по возможности объезжать данную зону.

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