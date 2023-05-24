На Виадуке появились четыре полосы. На двух из них ограничение скорости составляет 50 км/ч

0

На столичном Виадуке были разграничены четыре полосы движения, одна из которых отведена для общественного транспорта. Таким образом, будут две полосы, на которых ограничение скорости составит 50 км/ч, а на двух других максимальная скорость останется на уровне 70 км/ч.

Руководитель Главного управления городской мобильности Виталие Михалаке заявил для IPN, что на Виадуке была введена новая схема организации дорожного движения.

– Было принято решение о создании выделенной полосы для общественного транспорта и сохранении трёх полос для остального транспорта, – отметил он.

Что касается ограничения скорости, Михалаке подчеркнул, что муниципалитет намеревался ограничить скорость до 50 км/ч для всех четырёх полос движения, однако поступила просьба от полиции сохранить на двух полосах 70 км/ч.

По его словам, местные власти по-прежнему будут выступать за снижение ограничения скорости. Как отметил он, это решение будет целесообразным, поскольку на пересечении Виадука с ул. Букурешть будет установлена система “Умный светофор”, которая определяет количество автомобилей на полосах движения. Такие устройства уже доказали свою эффективность на других дорогах.

Михалаке добавил, что благодаря появлению выделенной полосы для общественного транспорта создаётся возможность более быстрого передвижения машин скорой помощи, а также другой спецтехники. В то же время по этой полосе будет передвигаться и альтернативный транспорт.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.