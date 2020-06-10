На входе в “Apă-Canal Chișinău” установили дезинфекционный туннель для посетителей

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На входе в АО “Apă-Canal Chișinău” был установлен туннель для дезинфекции. При прохождении через него распыляются активные вещества, разрушающие вирусы и бактерии.

Таким методом поставщик намерен защитить сотрудников и потребителей от COVID-19, передаёт ipn.md. Туннель имеет установку с ковриком, пропитанным дезинфицирующим средством, который очищает подошвы обуви при прохождении через него. Он также содержит систему, которая распыляет дезинфицирующие вещества на одежду, руки и тело людей, проходящих через туннель, разрушая патогенные организмы. Для полной дезинфекции человек должен провести в туннеле не более 5 секунд.

– Поскольку проблема коронавируса сохраняется и набирает обороты, мы подумали, что это устройство обеспечит защиту сотрудников и потребителей. Не в последнюю очередь это является безвредным решением для здоровья людей, – заявил исполняющий обязанности генерального директора АО “Apă-Canal Chișinău” Анатолие Ликий.

Кроме того, для удобства клиентов все сотрудники ведомства оснащены защитными масками. Доступ потребителей в помещение поставщика воды ограничен, при необходимости предоставляются маски и перчатки. Прямо у входа в помещение находятся средства гигиены и дезинфицирующие средства. В помещениях предприятия, где есть прямой контакт с внешними лицами, все поверхности периодически дезинфицируются, а клиентам и сотрудникам предоставляются антисептические растворы.

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