На въездах в столицу обустроят парковки

На въездах в столицу обустроят парковки

Чтобы разгрузить транспортные магистрали в столице, примария построит парковки на въездах в Кишинёв.

Главное управление общественного транспорта и коммуникаций объявило, что подаст заявки на выдачу градостроительных сертификатов на проектирование четырёх парковок Park&​​Ride. Специалистами были осмотрены несколько мест, позволяющих обустроить парковочные места. Для первого этапа были определены четыре земельных участка в секторах Ботаника, Чеканы и Буюканы, пишет moldpres.md. Эксперты также обсудили план действий по реализации проектов уличных, дворовых и многоэтажных автостоянок, а также другие аспекты, связанные с развитием парковочной инфраструктуры в столице.

Парковки Park&​​Ride в первую очередь предназначены для водителей, прибывающих в Кишинёв. Они смогут припарковать свои автомобили на площадках, устроенных на въездах в город, и воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до конечного пункта и обратно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md