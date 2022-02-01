На въездах в столицу обустроят парковки

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Чтобы разгрузить транспортные магистрали в столице, примария построит парковки на въездах в Кишинёв.

Главное управление общественного транспорта и коммуникаций объявило, что подаст заявки на выдачу градостроительных сертификатов на проектирование четырёх парковок Park&​​Ride. Специалистами были осмотрены несколько мест, позволяющих обустроить парковочные места. Для первого этапа были определены четыре земельных участка в секторах Ботаника, Чеканы и Буюканы, пишет moldpres.md. Эксперты также обсудили план действий по реализации проектов уличных, дворовых и многоэтажных автостоянок, а также другие аспекты, связанные с развитием парковочной инфраструктуры в столице.

Парковки Park&​​Ride в первую очередь предназначены для водителей, прибывающих в Кишинёв. Они смогут припарковать свои автомобили на площадках, устроенных на въездах в город, и воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до конечного пункта и обратно.

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