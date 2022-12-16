На вес золота: в какую сумму обойдётся “тазик “Оливье” в этом году

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Приготовление главного новогоднего блюда в этом году влетит жителям Молдовы в копеечку. Только за десяток яиц придётся выложить не менее 40 леев – а это почти на 65% больше, чем в прошлом году.

Около 9-10 леев стоят картофель и морковь. В пределах 16-20 леев банка зелёного горошка весом чуть более 400 граммов. Ещё около 25-27 леев будет стоить стандартная банка маринованных огурцов.

Средняя упаковка майонеза обойдётся в 35-43 леев, а полкило колбасы – не менее чем в 55 леев.

Таким образом, только на “Оливье” для праздничного стола в этом году жителям Молдовы придётся выложить более 200 леев.

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