Жители пригородов могут принять участие в опросе на сайте suburbii.chisinau.md

0

Цель исследования – установить инвестиционные приоритеты для населённых пунктов муниципия Кишинёв на 2023 год.

В опросе, запущенном на сайте https://suburbii.chisinau.md, люди могут проголосовать за насущные приоритеты своего населённого пункта: общественный транспорт, дороги, водопроводные и канализационные сети, ремонт в школах и детских садах, расширение и модернизация уличного освещения или другие проекты.

Стоит отметить, что в период 2020-2022 гг. муниципальные инвестиции в инфраструктурные проекты в 18 пригородах были увеличены почти до 600 млн леев, что на 300% больше, чем в предыдущие годы. Финансирование производилось в соответствии с потребностями жителей, которые также были выявлены в ходе опросов общественного мнения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.