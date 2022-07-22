На увеличение числа детсадов в Кишинёве выделено более 29 млн леев

На увеличение числа детсадов в Кишинёве выделено более 29 млн леев

Для расширения сети дошкольных образовательных учреждений за счёт открытия новых детских садов в этом году из муниципального бюджета выделены финансовые средства в размере 29 млн 20 тыс. леев. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Так, из общего числа в 195 учреждений (включая проектные работы), в 41 учреждении ремонтные работы завершены; в 103 учреждениях ведутся; 14 учреждений заключают договора; по 2 учреждениям оцениваются предложения; для 13 учреждений контракты подписаны, работы скоро начнутся; для 2 учреждений доработаны/изменены спецификации; 5 учреждений – на стадии подготовки документации; в одном учреждении (гимназия №6) работы приостановлены; 14 учреждений проходят процедуру обжалования.

На ремонт/оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений в этом году из бюджета выделено 169 млн 450 тыс. леев.

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