На улучшений условий жизни и труда в сельской местности выделят 58 млн леев

На улучшений условий жизни и труда в сельской местности выделят 58 млн леев

Деньги будут направлены на реализацию 69 проектов по улучшению и развитию экономической инфраструктуры, диверсификации экономики и развитию населенных пунктов в сельской местности. 

В частности, 20 проектов касаются улучшения и развития экономической инфраструктуры сел. На это выделят порядка 29 млн леев.

Еще 48 проектов предусматривают обновление и развитие населенных пунктов в сельской местности. Реализация инициатив будет стоить 28 млн леев.

Последний проект предусматривает диверсификацию экономики, он обойдется в 0,5 млн леев.

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