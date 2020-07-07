На улучшений условий жизни и труда в сельской местности выделят 58 млн леев

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Деньги будут направлены на реализацию 69 проектов по улучшению и развитию экономической инфраструктуры, диверсификации экономики и развитию населенных пунктов в сельской местности.

В частности, 20 проектов касаются улучшения и развития экономической инфраструктуры сел. На это выделят порядка 29 млн леев.

Еще 48 проектов предусматривают обновление и развитие населенных пунктов в сельской местности. Реализация инициатив будет стоить 28 млн леев.

Последний проект предусматривает диверсификацию экономики, он обойдется в 0,5 млн леев.

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