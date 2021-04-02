На улицы Кишинёва выпустили ещё 10 новых троллейбусов (ФОТО)

На улицы Кишинёва выпустили ещё 10 новых троллейбусов (ФОТО)

10 классических троллейбусов последнего поколения типа АКСМ с сегодняшнего дня будут курсировать по улицам Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, только за последние полгода в столицу были доставлены 50 троллейбусов.

10 троллейбусов, закупленных на заводе в Минске и собранных в ремонтной мастерской МП «Управление электротранспорта Кишинёва», оснащены системами кондиционирования воздуха, камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения, USB-розетками, оптическими блоками на основе светодиодов, зеркалами с электрической регулировкой, пандусом для людей с ограниченными возможностями, – рассказал Чебан.

По словам градоначальника, две транспортные единицы оснащены системой электронной оплаты проезда.

Напомним, недавно в Кишинёв были доставлены 15 новых троллейбусов из Беларуси и 25 из Риги.

Мы намерены обновить транспортные единицы «Управления электротранспорта Кишинёва» и «Городского автобусного парка», чтобы у граждан муниципия был качественный транспорт, – подчеркнул Чебан.

Кроме того, в ближайшее время будут также закуплены 2 новых современных двухзвенных троллейбуса.

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