На улице Валя Трандафирилор появится парковка на 25 мест

На улице Валя Трандафирилор появится парковка на 25 мест

25 парковочных мест будут обустроены возле парка развлечений на улице Валя Трандафирилор в секторе Ботаника.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, работы по обустройству начались сегодня.

– Также в этой зоне будет отремонтирован тротуар. В дальнейшем обустроим парковочные места во всех секторах города, – подчеркнул градоначальник.

Ранее мы писали, что на улице Гидигич на Буюканах обустраивается перехватывающая парковка на 300 мест.

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