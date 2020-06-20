На улице Тигина сносят киоски возле Центрального рынка: начинается капитальный ремонт (ФОТО)

На улице Тигина сносят киоски возле Центрального рынка: начинается капитальный ремонт (ФОТО)

За последние несколько недель с улицы Тигина в районе Центрального рынка было вывезено 19 киосков, срок действия разрешения на размещение которых истёк. На очереди – ещё 12, расположенных у стены рынка.

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан. Он посетовал, что на тротуарах улицы Тигина с годами появился отдельный рынок.

В этом районе должны быть эвакуированы все киоски, а экономические агенты должны подчиниться. На улице начат капитальный ремонт, и мы не намерены делать дороги вокруг будок, – подытожил столичный градоначальник.

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