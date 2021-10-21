На улице Теилор приостановлено движение в связи с укладкой асфальта

0

С 21 по 27 октября в секторе Ботаника приостановлено движение по улице Теилор, на участке между бульваром Дачия и улицей Индепенденцей.

По словам генерального примара Иона Чебана, это связано с тем, что муниципальное предприятие «Exdrupo» осуществляет здесь ремонт асфальтового покрытия проезжей части улицы Теилор.

Ремонт тротуаров на Ботанике, в том числе по улице Теилор, начался в конце июля. Вначале была проведена чистка деревьев и кустарников, модернизировано уличное освещение, обустроены канализационные люки и парковочные места, а также отремонтированы тротуары и подъездные пути к жилым домам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.