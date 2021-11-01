На улице Щусева в столице отремонтируют тротуары

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Начались работы по восстановлению тротуаров на улице Щусева. На первом этапе будет уложена тротуарная плитка на двух сторонах дороги на участке между ул. А. Пушкина и ул. Мария Чеботарь. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– Узор тротуарной плитки будет идентичен тому, который был использован на отремонтированных в прошлом году тротуарах в историческом центре города. На втором этапе работ будут заасфальтированы тротуары по всей улице Щусева, – отметил Чебан.

Градоначальник добавил, что тротуары на других улицах в центре столицы также подлежат восстановлению, так как некоторые из них выглядят будто после войны.

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