На улице Щусева ремонтируют тротуары

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Полным ходом идёт ремонт тротуаров на улице A. Щусева в центре столицы.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время ведутся работы по демонтажу старого асфальта и замене бордюров на участке улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони – А. Пушкина. Далее последует укладка тротуарной плитки.

В этом году мы планируем отремонтировать тротуары на улице А. Щусева от ул. М. Эминеску до ул. М. Чеботарь. Остальные тротуары также подлежат ремонту, – подчеркнул Ион Чебан.

Стоит отметить, что в столице идёт ремонт многих улиц и тротуаров. Так, за прошедшую неделю было заасфальтировано 4500 м² улиц.

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