На улице Сармизеджетуcа и в парке “Валя Морилор” появятся новые общественные туалеты

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Три общественных туалета нового типа – два в парке “Валя Морилор” и один в парке на улице Сармизеджетуcа – планирует построить до октября Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Руководитель Отдела благоустройства и санитарии ГУЖКХБ Василе Ефрос заявил, что на этой неделе будет заключён договор с компанией, которая выиграла тендер, после чего начнётся строительство и обустройство объектов, пишет ipn.md. Для этого проекта запланировано около 3 млн леев, но сумма договора, который будет заключён в результате аукциона, составляет около 1,8 млн леев.

Что касается планов по строительству общественных туалетов в парке имени Штефана чел Маре и в парке у Собора Рождества Христова, Василе Ефрос отметил, что Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений организует конкурс идей.

В 2019 году было построено 8 общественных туалетов в нескольких столичных парках, ещё два были введены в эксплуатацию Управлением капитального строительства. Плата за пользование ими составляет 2 лея.

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