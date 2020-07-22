На улице Пушкина проводятся работы по восстановлению зелёных насаждений

На улице Пушкина проводятся работы по восстановлению зелёных насаждений

В ночь на среду, 22 июля, на улице Александра Пушкина, в периметре бульвара Штефана чел Маре и улицы Колумна, муниципальные службы вырубили больные деревья. На их месте высадят новые. Работы проводятся в рамках мероприятий по восстановлению зелёных насаждений на улицах столицы. 

Как сообщает пресс-служба примарии муниципия Кишинёв, действия сотрудников МП “Spații Verzi” были авторизованы. Таким образом, были вырублены больные и потерявшие эстетический вид деревья.

По завершении ремонта тротуара на улице Александра Пушкина муниципальные службы посадят 21 молодое дерево. 

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