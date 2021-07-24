На улице Петриканской появилось уличное освещение

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Более 60 частных домов на улице Петриканской, возле которых на протяжении многих лет не было света, были подключены к сети уличного освещения.

Как рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, работы выполнены “Lumteh” по запросам граждан, оставленным на платформе eu.chisinau.md.

Здесь установлены новые столбы и 36 светодиодных фонарей, протянуто 1 300 метров кабеля.

За последние недели были завершены работы по ремонту системы освещения в ряде дворов, также по просьбам граждан. Работы проведены в секторах Буюканы, Центр и Чеканы. Также уличное освещение модернизируется по адресам, где проводится ремонт дворов в рамках проекта “Комфортный двор”.

Аналогичные работы ведутся и по другим адресам.

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