На улице Кишинёва задержали продавца марихуаны (ВИДЕО)

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42-летнего мужчину поймали с поличным при передаче пакетика с наркотическим веществом.

Сотрудники полиции вели наблюдение за гражданином в течение двух месяцев. При обыске в его доме нашли деньги, полученные от продажи наркотиков, 36 пакетиков с растительной наркотической массой, весы и пр.

Задержанный признался, что продавал наркотики через приложение Telegram, а также напрямую – узкому кругу проверенных лиц. Ежедневная прибыль составляла 1000-2000 леев.

Гражданин находится под следствием. За оборот наркотических средств ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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