На улице Киевской ремонтируют тротуары

На улице Киевской ремонтируют тротуары

В настоящее время на чётной стороне улицы ведутся работы по снятию старых асфальта и бордюра и установке нового бордюра.

С этой стороны будет отремонтирован участок тротуара от входа в магазин Kaufland до пересечения с улицей Тудор Владимиреску.

Позже рабочие переместятся на нечётную сторону улицы, где в прошлом году была отремонтирована часть пешеходной зоны и обустроены парковочные места. Работы будут возобновлены со стороны подхода к жилым домам №4/1–6/1 и продолжатся в сторону центра, до бульвара Ренаштерий, напротив Цирка.

Тротуары будут реабилитированы по обеим сторонам улицы Киевской.

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