На улице Каля Орхеюлуй демонтируют 36 аварийных столбов (ФОТО)

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По словам специалистов, опоры находятся в аварийном состоянии, а их дальнейшая эксплуатация представляет опасность. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Начинаются работы по модернизации уличного освещения на улице Каля Орхеюлуй. Будет демонтировано 36 старых столбов в связи с тем, что они находятся в аварийном состоянии. Сегодня начинаются работы по демонтажу металлических конструкций, закреплённых на этих столбах, весом 300 кг каждая, – уточнил Чебан.

Глава муниципия также отметил, что далее последует замена осветительной сети, которая будет проведена под землёй.

Одновременно с монтажом электрической сети будет установлено 76 новых столбов, а старые демонтируют сразу после ввода в эксплуатацию нового освещения. Оно будет светодиодным, – сказал генпримар.

Градоначальник также добавил, что уже завтра оборудование привезут на место, а работы будут проходить днём. Столбы на улице Каля Орхеюлуй не меняли с момента строительства улицы.

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