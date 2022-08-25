На улице Каля Ешилор продолжается ремонт тротуаров

0

В настоящее время в приоритетном порядке ведутся работы возле лицея «Принцесса Наталья Дадиани» по адресу Каля Ешилор, 21, чтобы к началу учебного года восстановить территорию для удобства учеников и учителей.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. По его словам, рабочие сняли старый асфальт, сейчас устанавливают бордюры и готовят основание для укладки нового слоя асфальтобетона.

Напомним, что в рамках проекта, работы по ремонту тротуаров начались на Каля Ешилор, 2. Рабочие постепенно продвигаются по нечётной стороне улицы к выезду из города.

– В настоящее время работы по восстановлению ведутся в периметре между улицами Милано и 27 марта 1918, к концу года проект должен быть завершён. Конечной точкой станет улица Каля Ешилор, 61, то есть до пересечения с улицей Гидигич, – отметил Ион Чебан.

В прошлом году, также на нечётной стороне улицы, был отремонтирован тротуар, соединяющий парк «Алунелул» с улицей И. Крянгэ. В то же время была обустроена территория возле остановки общественного транспорта на пересечении улицы Каля Ешилор с улицей И. Крянгэ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.