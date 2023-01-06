На улице Каля Ешилор обустроен сквер с качелями

На улице Каля Ешилор обустроен сквер с качелями

На улице Каля Ешилор в секторе Буюканы продолжается ремонт тротуаров. Рядом с жилыми домами был обустроен сквер, а также установлены качели.

Власти уточнили, что такие качели будут установлены и в других секторах столицы по запросу жителей Кишинева, передает ipn.md.

Тротуары на улице Каля Ешилор ремонтируются с обеих сторон дороги. По словам градоначальника, почти все тротуары в городе не были ремонтированы с момента их строительства, поэтому нуждаются в срочной замене.

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