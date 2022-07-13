На улице Каля Ешилор начались работы по восстановлению проезжей части

На улице Каля Ешилор начались работы по восстановлению проезжей части

Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, на данный момент на участках с высокой степенью повреждения дорожного основания удаляют асфальт. Впоследствии здесь будет осуществлён ямочный ремонт.

– Эти работы проводятся в рамках подготовки к нанесению на всю улицу битумного покрытия по технологии Slurry Seal, – пояснил градоначальник.

Ранее такие работы были осуществлены на бульваре Дачия, на общей площади более 28 тысяч м². На следующей неделе там начнётся нанесение битумного покрытия.

Генпримар также уточнил, что в этом году такая обработка будет применена и на улицах Михай Витязул, Петриканская (участок Михай Витязул-Каля Орхеюлуй) и Алеку Руссо.

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