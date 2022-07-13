На улице Каля Ешилор начались работы по восстановлению проезжей части

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Как рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, на данный момент на участках с высокой степенью повреждения дорожного основания удаляют асфальт. Впоследствии здесь будет осуществлён ямочный ремонт.

– Эти работы проводятся в рамках подготовки к нанесению на всю улицу битумного покрытия по технологии Slurry Seal, – пояснил градоначальник.

Ранее такие работы были осуществлены на бульваре Дачия, на общей площади более 28 тысяч м². На следующей неделе там начнётся нанесение битумного покрытия.

Генпримар также уточнил, что в этом году такая обработка будет применена и на улицах Михай Витязул, Петриканская (участок Михай Витязул-Каля Орхеюлуй) и Алеку Руссо.

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