На улице Иона Крянгэ продолжается замена подземных инженерных сетей (ФОТО)

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На прошлой неделе здесь уже были заменены 281 погонный метр водопровода и несколько колодцев.

Как отметил примар муниципия Ион Чебан, коммуникации укладывались закрытым способом, поэтому движение транспорта не приостанавливалось.

На текущей неделе работы продолжатся от улицы Иона и Дойна Алдя-Теодорович до подземного перехода возле бывшего кинотеатра “Флакэра”. Также на этой неделе с подрядчиком будет обсуждён способ укладки канализационных сетей на противоположной стороне дороги и будет принято решение о движении транспорта во время работ, – добавил градоначальник.

На втором этапе проект по ремонту улицы предусматривает благоустройство тротуаров, ремонт проезжей части, а также восстановление кольцевых развязок на площади Объединения княжеств и на площади Дмитрия Кантемира. Согласно графику, срок завершения работ – март 2022 года.

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