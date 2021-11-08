На улице Иона Крянгэ появились выделенные полосы для общественного транспорта

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На свежеотремонтированной улице Иона Крянгэ наносится дорожная разметка, включающая в себя и выделенные полосы для общественного транспорта.

Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, эти изменения непростые, но необходимые. Он также подчеркнул, что выделенные полосы применяются в тестовом режиме.

– Дорожное движение по этой улице возобновилось в конце августа, и в настоящее время ведутся заключительные работы по нанесению дорожной разметки, в том числе и разметки полосы, предназначенной для движения общественного транспорта. В настоящее время мы анализируем возможность использования этой полосы альтернативным транспортом, – добавил градоначальник.

Улица Иона Крянгэ входит в один из коридоров, выбранных в качестве приоритетных для применения выделенных полос: «ул. Алба Юлия – ул. Иона Крянгэ – бул. Штефана чел Маре – улица Чуфля – бул. Дачия». Работы по разграничению выделенных полос на этом коридоре, включая установку соответствующих дорожных знаков, будут продолжены и в последующие дни.

Также в процессе проектирования находятся два других коридора, на которых примария намерена применить выделенные полосы: бул. Мирча чел Бэтрын – ул. Алеку Руссо – ул. Богдан Воевод – бул. Ренаштерий; ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре– бул. Константина Негруцци – бул. Юрия Гагарина – бул. Дечебал.

– Наша цель – способствовать увеличению скорости движения общественного транспорта и своевременной перевозке пассажиров. Мы хотим, чтобы реализация этого проекта побудила граждан пользоваться общественным транспортом, а также сократить количество личных автомобилей на улицах Кишинёва, освободив тротуары от припаркованных машин, – отметил Ион Чебан.

Ранее полосы, предназначенные для общественного транспорта, были размечены на бул. Григоре Виеру – ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и ул. Александра Пушкина.

В процессе разработки проектов выделенных полос учитываются рекомендации отчёта ПРООН в Молдове «Стратегическое видение и дорожная карта для расширения выделенных полос для общественного транспорта в муниципии Кишинёв», разработанного по запросу примарии.

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