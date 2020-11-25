На улице Иона Крянгэ начали ремонтировать подземный переход (ФОТО)

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Речь идёт о “подземке”, расположенной возле бывшего кинотеатра “Флакэра” в секторе Буюканы.

По словам генерального примара Иона Чебана, из перехода были эвакуированы киоски, сейчас там устанавливают системы освещения и видеонаблюдения. Затем начнётся ремонт внутренних стен и лестниц.

– Подземный переход в этом районе многолюдный, поэтому очень важно, чтобы граждане могли безопасно переходить улицу как днём, так и ночью, – сказал глава муниципия.

Напомним, на данный момент в Кишинёве ведётся ремонт нескольких подземных переходов. Это объекты по адресам: ул. Алеку Руссо, 2/1 (Рышкановка), ул. Алеку Руссо, 59/4 (Чеканы), бул. Ренаштерий (цирк), бул. Дачия, 18/1 (пересечение с ул. Теилор), Хынчештское шоссе, 143/1 (Южный автовокзал), пересечение бульвара Дачия с улицей Н. Титулеску.

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