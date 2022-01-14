На улице Игоря Виеру установлены болларды для защиты от незаконной парковки

На улице Игоря Виеру установлены болларды для защиты от незаконной парковки

Речь идёт о въезде со стороны ул. Игоря Виеру, 3-5.

По словам генпримара Иона Чебана, это сделано по многочисленным просьбам жителей данной зоны, которые не могли передвигаться из-за неправильной парковки автомобилей вдоль бордюров.

Подъезд обеспечивает доступ во дворы домов, а также в некоторые дошкольные образовательные учреждения. Раньше несколько лет подряд его сторону незаконно занимали торговцы цветами, которые установили киоски. Летом прошлого года киоски эвакуировали, а подъезд обустроили и построили с нуля, – уточнил градоначальник.

Работы проводились в рамках муниципального проекта «Ремонт подъездов во дворах домов». Ранее был отремонтирован подъезд во дворы многоквартирных домов 3/2 – 3/5.

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