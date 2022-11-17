На улице Флорилор ремонтируют тротуары по обе стороны дороги

0

Кроме того, у жилых домов от ул. Б. Воевод до ул. Студенческой ведутся работы по укладке плитки на пешеходных аллеях и ремонту подъездных путей во дворы.

Здесь также будут обустроены 6 лестниц, которые ни разу не ремонтировались и представляли опасность для пешеходов.

Параллельно ведутся работы и у Рышканского леса. Предусмотрены обустройство пешеходных аллей, монтаж систем освещения и орошения, а также установка городской мебели.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.