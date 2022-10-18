“На улице ещё тепло”: Спыну говорит, что отапливать жилые дома в столице начнут не раньше ноября (ВИДЕО)

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В рамках передачи на частном телеканале министр инфраструктуры и регионального развития заявил, что погодные условия позволяют отложить начало отопительного сезона в столице до ноября.

– Синоптики говорят, что до конца октября у нас не будет трёх дней подряд со средней температурой ниже +8 градусов. Вероятнее всего, отопительный сезон начнётся в ноябре – это следует из метеопрогнозов, – сказал Андрей Спыну.

Стоит отметить, что сегодня ночью в Молдове был -1 градус. В четверг и пятницу существенно похолодает, ночью также ожидается до -1 градуса.

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