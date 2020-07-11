На улице Данте Алигьери начали укладывать асфальт: Чебан проинспектировал ремонтные работы (ФОТО)

На улице Данте Алигьери начали укладывать асфальт: Чебан проинспектировал ремонтные работы (ФОТО)

Более раннему проведению работ помешали проливные дожди, отметил градоначальник на своей странице в соцсети, однако сейчас ремонт идет полным ходом. 

– Было принято решение полностью отремонтировать улицу Данте Алигьери, так как на неё не обращали внимания много лет подряд, а её покрытие было полностью разрушено. Местные жители обходили и объезжали улицу. Работы проводят муниципальные службы, а финансовые средства выделила строительная компания, которая построила в этой зоне новые дома, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

По словам градоначальника, улицу очистили от старых деревьев, которые представляли опасность, были обновлены сети водоснабжения и канализации. Кроме того, был срезан старый асфальт и установлены бордюры.

– Наша цель – ремонтировать как можно больше улиц в столице. Начиная с улиц И. Крянгэ, Тигина/31 Августа и Албишоара, заканчивая дворами домов – это будет следующим этапом, – отметил Чебан.

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