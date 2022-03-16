На улице Буребиста в этом году отремонтируют часть тротуара (ФОТО)

На улице Буребиста в этом году отремонтируют часть тротуара (ФОТО)

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идёт о нечётной стороне на отрезке от бульвара Дачия до улицы Сармизеджетуса. Этот участок не ремонтировался ни разу.

По словам градоначальника, ремонт тротуаров на улице Буребиста продолжится и в следующем году.

В настоящее время в секторе Ботаника также ремонтируются тротуары по ул. Н. Зелинского, 28/6 и 30/4.

Кроме того, Ион Чебан заверил, что в этом году будут отремонтированы и другие тротуары на основных транспортных артериях сектора Ботаника.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md