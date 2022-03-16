На улице Буребиста в этом году отремонтируют часть тротуара (ФОТО)

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что речь идёт о нечётной стороне на отрезке от бульвара Дачия до улицы Сармизеджетуса. Этот участок не ремонтировался ни разу.

По словам градоначальника, ремонт тротуаров на улице Буребиста продолжится и в следующем году.

В настоящее время в секторе Ботаника также ремонтируются тротуары по ул. Н. Зелинского, 28/6 и 30/4.

Кроме того, Ион Чебан заверил, что в этом году будут отремонтированы и другие тротуары на основных транспортных артериях сектора Ботаника.

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