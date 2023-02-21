На улице Александру чел Бун обустроили зону отдыха

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Зона отдыха обустроена по адресу Александру чел Бун, 26/1 в столице. Ранее здесь парковали автомобили.

Улица Александру чел Бун ремонтируется в рамках II Пакета проекта «Реабилитация центральных улиц и модернизация уличного освещения в центре муниципия Кишинёв». Всего выполнено 54% работ. В ближайшие дни ремонт на улице Александру чел Бун возобновится на новых участках.

Стоит отметить, что в рамках этого же проекта ведётся ремонт улиц 31 Августа и Тигина.

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