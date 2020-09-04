На улице Албишоара станет светлее: здесь будут установлены ещё 34 фонарных столба (ФОТО)

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Столбы будут расположены возле мостов на пересечении улиц Измаил, Михай Витязул и бульвара Ренаштерий. Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Существующие на улице Албишоара 250 фонарных столбов будут окрашены в серый цвет, а старые лампы будут заменены на светодиодные, – добавил градоначальник.

Замена галогенных ламп на более экономичные светодиодные запланирована и на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, где сейчас ремонтируются тротуары.

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