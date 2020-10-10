На улице Албишоара протестировали систему уличного освещения (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан присутствовал накануне вечером на тестировании новой системы уличного освещения на улице Албишоара в периметре улиц Гагарина – Измаил. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

– Сейчас выглядит совсем по-другому! Я убедился в том, что недавно отремонтированная улица была хорошо освещена. Кроме того, под мостом установлены новые столбы для освещения, – сказал Чебан.

Градоначальник также отметил, что светодиодные лампы будут установлены вдоль всей улицы Албишоара, чтобы создать комфорт и хорошую видимость для водителей и пешеходов. В скором времени будет нанесена и дорожная разметка.

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