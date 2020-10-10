На улице Албишоара протестировали систему уличного освещения (ФОТО)

На улице Албишоара протестировали систему уличного освещения (ФОТО)

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан присутствовал накануне вечером на тестировании новой системы уличного освещения на улице Албишоара в периметре улиц Гагарина – Измаил. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

– Сейчас выглядит совсем по-другому! Я убедился в том, что недавно отремонтированная улица была хорошо освещена. Кроме того, под мостом установлены новые столбы для освещения, – сказал Чебан.

Градоначальник также отметил, что светодиодные лампы будут установлены вдоль всей улицы Албишоара, чтобы создать комфорт и хорошую видимость для водителей и пешеходов. В скором времени будет нанесена и дорожная разметка.

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