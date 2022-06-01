На улице Албишоара начали обустраивать зелёную зону

На улице Албишоара начали обустраивать зелёную зону

Начались работы по обустройству зелёной зоны возле домов по улице Aлбишоара, 80/3, 80/2, 78/4, 76/6.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в рамках проекта будут выполнены следующие работы: обустройство тротуаров и бордюров, монтаж уличного освещения, уличной мебели и обустройство зелёной зоны.

– Мы также планируем обустроить фитнес-площадку. Отмечу, что экономический агент, выполняющий работы, был выбран по результатам тендера, в соответствии с действующим законодательством, – рассказал Чебан.

Общая стоимость проекта составляет более 800 тысяч леев.

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