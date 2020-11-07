На улице Албишоара чистку ливнёвок проводят способом, который впервые применяется в Молдове

На улице Албишоара чистку ливнёвок проводят способом, который впервые применяется в Молдове

На улице Албишоара сегодня проводится чистка дождевых канализаций, из-за которых улицу затапливает во время дождей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан. 

По словам градоначальника подобная техника очистки канализаций будет применяться в Молдове впервые. В результате тендера, в котором участвовали два экономических агента, муниуципалитет привез из Италии спецтехнику, с помощью которой будет очищено 800 погонных метров дождевых канализаций и около 200 водосборных ям. Кроме того, из Италии прибыли специалисты, которые работают со спецтехникой.

– Такой спецавтомобиль мы намерены закупить и для транспортного управления, чтобы очистить все вканализации столицы. Стоимость данной техники составляет около полумиллиона евро, – написал Чебан.

В течение одного месяца на улице Албишоара будут очищены все ливнёвки.

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