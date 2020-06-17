На Алба-Юлии полным ходом идут работы по реабилитации аллеи (ФОТО)

На Алба-Юлии полным ходом идут работы по реабилитации аллеи (ФОТО)

Во вторник, 16 июня, рабочие заасфальтировали участок аллеи между рынком “Дельфин” и Балканским шоссе. Работы по обустройству пешеходной зоны предусматривают также установку городской мебели и восстановление газона. 

Напомним, что ремонт аллеи на улице Алба-Юлия стартовал в апреле этого года. За этот период были снесены незаконно установленные киоски, освобожденные участки были выровнены, также был снят старый слой асфальта. После этого были установлены новые бордюры (около 2 000 единиц), участок засыпали щебнем и заасфальтировали, сообщает пресс-служба примарии Кишинёва.

Длина восстановленного отрезка составляет 600 метров, ширина – 4 метра.

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