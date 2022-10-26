Капремонт улицы 31 Августа: выполнено около 30% работ

Капремонт улицы 31 Августа: выполнено около 30% работ

В настоящее время на участке ул. Сергей Лазо – ул. Сфатул Цэрий демонтировано дорожное полотно и ведутся работы по подготовке фундаментного основания, а на участке ул. Сфатул Цэрий – ул. Мария Чеботарь дорожное полотно отремонтировано на 100% и завершаются работы по обустройству тротуаров.

На участках ул. Мария Чеботарь – ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. Алексея Щусева – ул. Петру Мовилэ ведутся работы по освещению и дорожному проектированию.

На участке ул. Измаильская – ул. Чуфля осуществляются работы по дорожному проектированию и укладке щебня. Затем будут проведены работы по снижению уровня колодцев, принадлежащих SA “Termoelectrica”. Одновременно обустраиваются тротуар и ливневая канализация.

Ремонт улицы 31 Августа является частью II пакета проекта “Реабилитация центральных улиц и модернизация уличного освещения центра муниципия Кишинёв”, финансируемого ЕБРР и ЕИБ.

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