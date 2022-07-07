На улице 27 марта в секторе Буюканы наносят последний слой асфальта

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. По его словам, работы по восстановлению улицы предусматривали: замену старых бордюров, ремонт тротуаров, поднятие канализационных колодцев до уровня дороги, ремонт участка ливневой канализации, нанесение асфальта на проезжую часть.

– В то же время были проведены работы по модернизации уличного освещения с установкой опор и электрических линий. Далее последует установка энергосберегающих осветительных приборов, – сказал Чебан.

Стоит отметить, что улицу начали ремонтировать в марте этого года.

Кроме того, на тротуаре будут очищены старые деревья, представляющие опасность для пешеходов, затем эти участки тротуара будут восстановлены.

Глава столицы также добавил, что в этом году также начнётся ремонт улицы Иона Некулче. Обе улицы, по его словам, являются важными артериями в секторе Буюканы, их восстановление будет способствовать улучшению транспортного потока в этом районе.

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