На улицах столицы появится туристический троллейбус

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Как отметил градоначальник, первоначально троллейбус будет курсировать по субботам и воскресеньям по маршруту, который будет проходить через важнейшие туристические достопримечательности Кишинёва.

В остальные дни троллейбус будет следовать по одному из обычных маршрутов, обслуживаемых RTEC. В салоне будет звучать

ранее записанный аудиогид об исторических местах и памятниках столицы.

Туристический троллейбус является частью проекта, разработанного совместно с ANTRIM в рамках Плана действий по развитию туризма в Кишинёве.

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