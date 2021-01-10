На улицах столицы появится туристический троллейбус

На улицах столицы появится туристический троллейбус

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан. Как отметил градоначальник, первоначально троллейбус будет курсировать по субботам и воскресеньям по маршруту, который будет проходить через важнейшие туристические достопримечательности Кишинёва. 

В остальные дни троллейбус будет следовать по одному из обычных маршрутов, обслуживаемых RTEC. В салоне будет звучать
ранее записанный аудиогид об исторических местах и памятниках столицы.

Туристический троллейбус является частью проекта, разработанного совместно с ANTRIM в рамках Плана действий по развитию туризма в Кишинёве.

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