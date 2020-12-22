На улицах Пушкина и Бодони появилось модернизированное освещение (ФОТО)

На улицах Пушкина и Бодони появилось модернизированное освещение (ФОТО)

Об этом в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что речь идёт об отрезке от улицы Алексея Матеевича до улицы Колумна.

Напомню, что помимо ремонта тротуаров на двух улицах были установлены светодиодные лампы и заложен электрокабель. В настоящее время продолжается ремонт тротуаров на улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони до улицы Албишоара, – рассказал градоначальник.

Ранее на трёх зданиях – Теоретического лицея “Мирча Элиаде”, Высшей судебной палаты и музыкальной школы имени Марии Биешу – было включено декоративное ночное освещение, чтобы подчеркнуть красоту этих исторических памятников.

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