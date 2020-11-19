На улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони высадят более 200 деревьев

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На улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, где уже завершены работы по ремонту тротуаров, будут высажены 162 липы. А на отрезке от улицы Алексея Матеевича до бульвара Штефана чел Маре будут посажены 31 каштан и 42 клёна.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

– В общей сложности, вместо вырубленных деревьев и на местах, где они отсутствуют, на этих двух улицах будет высажено 235 деревьев с земляным комом, – уточнил градоначальник.

В настоящее время работы по снятию старого асфальта и укладке тротуарной плитки на улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони продолжаются.

Также столичная примария намерена отремонтировать тротуары на бульваре Григоре Виеру до улицы Албишоара.

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