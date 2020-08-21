На улицах Пушкина и Бодони укладывают новую тротуарную плитку (ФОТО)

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В центре Кишинёва ремонтные работы идут полным ходом. В настоящее время на тротуарах на улицах Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони укладывают новое покрытие.

Об этом в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Нас критиковали и продолжают критиковать за то, что мы делаем. У нас только одна цель – люди должны ходить по современным тротуарам. Спасибо всем горожанам за понимание. Несмотря на неудобства из-за ремонта, люди останавливаются, чтобы посмотреть, как мечта многих кишинёвцев превращается в реальность, – отметил генпримар.

По словам градоначальника, в настоящее время работы идут интенсивно на двух улицах. 8 бригад рабочих трудятся на участках, демонтируют старое покрытие и укладывают новое. Остановки общественного транспорта демонтируют, а затем установят новые. Кроме того, будет модернизировано уличное освещение.

Старое покрытие будет повторно использовано в муниципальных образовательных учреждениях или на других объектах. Процесс строго контролируется, а те, кто попытаются реализовать свои интересы, могут лишиться должности, – подчеркнул Чебан.

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