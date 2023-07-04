На улицах Кишинёва появились палатки “антижара”: где они размещены

На улицах Кишинёва появились палатки “антижара”: где они размещены

В летний период специально оборудованные палатки установлены в самых людных местах по Кишинёву. Здесь граждане могут утолить жажду и обратиться за медицинской помощью в случае необходимости.

Пункты находятся по следующим адресам:

Рышкановка – Мемориальный комплекс “Сыновьям Родины – вечная память”;

Ботаника – перекрёсток бул. Куза-Водэ – ул. Индепенденцей;

Буюканы – ул. Иона Крянгэ, 74;

Чеканы – аллея на бул. Мирча чел Бэтрын, 2;

Центр – бул. Штефана чел Маре, 136, рядом с магазином “Gemenii”.

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