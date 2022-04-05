На улицах Бернардацци и Щусева в центре Кишинёва ремонтируют тротуары

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что улицы, названные в честь знаменитых архитекторов, никогда ранее не ремонтировались.

По его словам, на некоторых участках улицы Бернардацци ведутся работы по расширению дороги, а после завершения ремонта тротуаров будет отремонтирована и дорога. Другие тротуары и улицы в центре столицы также будут восстановлены, а уличное освещение – модернизировано.

– Когда мы начали наводить порядок в Кишинёве, никто не верил, что за два года нам удастся реализовать столько проектов. Продолжаем модернизировать город вместе! – подчеркнул генпримар.

Стоит отметить, что в настоящее время ремонтируются тротуары в секторе Рышкановка, на улице Киевской и бульваре Григоре Виеру, а также на Чеканах, на улице Марии Драган.

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